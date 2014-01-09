Сильная статистика по американскому рынку труда обвалила цены на золото

Стоимость золота снизилась по итогам торгов среды, 8 января, на фоне публикации сильной статистики по американскому рынку труда.

К закрытию торговой сессии февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 4,1 доллара, или на 0,3%, - до 1225,5 доллара за тройскую унцию.

Данные по динамике числа рабочих мест в частном секторе США в декабре 2013 года превзошли ожидания экспертов. Показатель увеличился на 238 тысяч при прогнозе роста только на 200 тысяч, передает ПРАЙМ.

Между тем, ряд экспертов считают, что стоимость золота в течение будущих недель может расти, в частности, на фоне улучшения физического спроса со стороны Китая.

Как сообщал УНИАН, цены на золото завершили 2013 год сильнейшим падением за три десятилетия на фоне улучшения мировой экономики.

Снижение цен на золото в прошлом году произошло впервые с 2000 г. Падение составило 28% - до 1203 долл. за тройскую унцию.

Цены на серебро, в свою очередь, упали за 2013 год на 36% - до 19,48 долл. за унцию.

Золото, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. Цены на этот драгметалл растут уже 12 лет подряд. Вместе с тем в 2012 году рост оказался минимальным за последние четыре года - 7%.