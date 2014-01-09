Торговый дефицит Франции сократился до 60 млрд евро

Дефицит торгового баланса Франции в 2013 г., скорее всего, сократился до 60 млрд евро. Об этом заявила министр внешней торговли Франции Николь Брик, передают Вести.ru.

В 2012 г. дефицит составил 73 млрд евро.

При этом Брик предупредила, что данные за ноябрь прошлого года, которые будут опубликованы сегодня, будут разочаровывающими в связи со снижением экспорта при воздушных перевозках по сравнению с ноябрем 2012 г.

Эксперты Еврокомиссии ожидают, что в 2013 г. экономика выросла на 0,2%, а в 2014 г. показатель увеличится на 0,9%.