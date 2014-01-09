Азаров поручил министрам "посвятить" себя работе над госбюджетом-2014

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил членам Кабинета министров на будущей неделе сосредоточиться на сотрудничестве с народными депутатами, с комитетами Верховной Рады и фракциями для принятия государственного бюджета на 2014 год в сжатые сроки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.

Азаров напомнил, что Верховная Рада приняла специальное постановление об особенностях рассмотрения и принятия государственного бюджета на 2014 год.

«В соответствии с ним, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета начал подготовку предложений к проекту бюджета с участием уполномоченных представителей Кабинета министров. Подготовка состоится в крайне сжатые сроки: до 10 часов 16 января 2014 года. В этот же день проект закона о государственном бюджете Украины на 2014 год, согласно этому постановлению, должен быть принят в целом. Поэтому следующую неделю буквально каждый член Кабинета министров должен посвятить, в первую очередь, работе с народными депутатами, с комитетами Верховной Рады и парламентскими фракциями, чтобы донести до них наше убеждение: разработанный правительством бюджет – это главный залог финансовой стабильности и экономического развития в 2014 году», - подчеркнул Азаров.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 19 декабря представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, согласно которому прогнозируется инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП на 3%, дефицит на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП.

Верховная Рада Украины приняла постановление “Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год”, согласно которому рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года.