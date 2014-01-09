Миндоходов намерено обмениваться налоговой информацией с большим количеством офшоров

Министерство доходов и сборов Украины в рамках действия конвенции о взаимной административной помощи намерено наладить обмен налоговой информацией с большим количеством стран офшорной юрисдикции, что позволит более эффективно предотвращать схемы уклонения от налогообложения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

“Теперь Украина, как сторона конвенции о взаимной административной помощи, имеет законные основания для осуществления налогового обмена с офшорными юрисдикциями, а это, в свою очередь, позволит эффективнее предотвращать схемы уклонения от налогообложения», - говорится в сообщении.

По данным Миндоходов, Украина как член Секретариата Глобального форума по прозрачности и обмену налоговой информацией получила возможность для осуществления взаимного налогового сотрудничества с рядом стран офшорной юрисдикции. В частности, Великобритания, Нидерланды и Дания распространили действие конвенции о взаимной административной помощи в налоговых делах Совета Европы и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на ряд своих территорий, обмен информацией с которыми ранее был невозможен.

В этот перечень вошли Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Остров Мэн (Великобритания), Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен (Нидерланды), Фарерские острова и Гренландия (Дания), а также Монсеррат и острова Теркс и Кайкос, где конвенция уже действует.

«Расширение действия конвенции - это шаг к новым налоговым взаимоотношениям с этими странами, поскольку до этого времени многолетние переговоры по заключению соглашений об обмене налоговой информацией были безрезультатными», - сообщила пресс-служба.

В Миндоходов также отметили, что конвенция предполагает широкий выбор форм взаимного налогового сотрудничества, среди которых - обмен информацией по запросу, спонтанный обмен информацией, проведение налоговых проверок за рубежом, осуществление одновременных налоговых проверок, оказание помощи во взыскании налогов и налоговой задолженности.

Как сообщал УНИАН, ранее Миндоходов заявило, что Украина и Европейский Союз намерены проработать варианты сотрудничества в рамках формирования глобальной системы автоматического обмена налоговой информацией, для чего была создана рабочая группа.