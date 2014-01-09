Индекс экономических ожиданий в еврозоне вырос до максимума с августа 2011 года

Индекс экономических ожиданий в еврозоне в декабре 2013 года вырос с 98,4 до 100 пунктов, обновив очередной более чем двухлетний максимум. Об этом свидетельствуют данные Еврокомиссии, передает ИТАР-ТАСС.

Повышение индекса фиксируется с апреля - в течение восьми месяцев подряд. Эксперты прогнозировали, что после достижения в ноябре максимума с августа 2011 года индекс в декабре поднимется лишь до 99,1 пунктов.

Индекс делового климата в еврозоне в декабре вырос с 0,18 до 0,27 пункта. Эксперты ожидали, что после роста в течение восьми предыдущих месяцев индекс подтянется до отметки 0,22 пункта.