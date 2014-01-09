Dragon Capital купил контрольный пакет акций компании «Портмоне»
Региональный фонд прямых инвестиций Europe Virgin Fund (EVF) компании Dragon Capital завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций первого украинского поставщика услуг электронной доставки и оплаты счетов «Портмоне», сообщила УНИАН пресс-служба компании EY (ранее - «Эрнст энд Янг»), инвестиционного консультанта по данной сделке.
Согласно сообщению, после приобретения EVF контрольного пакета акций компании «Портмоне» прежние учредители оставляют за собой долю участия и будут продолжать развивать деятельность компании при поддержке EVF.
«В ходе выполнения проекта нам удалось привлечь к «Портмоне» интерес ряда стратегических и финансовых инвесторов. Наилучшее сочетание предложенной стоимости и перспектив развития было предложено EVF – частным фондом прямых инвестиций, инвесторами которого являются ЕБРР и другие признанные инвесторы. Несмотря на сложную ситуацию на рынке слияний и поглощений, эта сделка подтверждает, что для тех компаний, которые хорошо подготовлены к сделке, возможности для привлечения инвесторов существуют», - приводятся в сообщении слова главы отдела корпоративных финансов и M&A компании EY в Украине Владислава Остапенко.
Справка УНИАН. Инвестиционная компания Dragon Capital основана в 2000 году в Киеве и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Dragon Capital осуществляет брокерские операции с акциями и долговыми инструментами, сопровождение сделок по привлечению капитала, прямые инвестиции и управление активами.
Компания «Портмоне» работает на рынке Украины с 2002 года и специализируется на таких направлениях деятельности, как электронная доставка клиентам счетов от поставщиков услуг, оплата клиентами счетов через интернет с помощью международных платежных карт Visa и MasterCard, доставка электронных счетов клиентов банкам для их оплаты через банкоматы, киоски самообслуживания и системы интернет-банк, техническое обеспечение эквайринга международных платежных карт для интернет-магазинов.