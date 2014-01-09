Госфининспекция за год вернула государству 1.5 млрд грн убытков

Государственная финансовая инспекция, созданная на базе Главного контрольно-ревизионного управления, в 2013 году провела проверку 6 тыс. предприятий, учреждений и организаций и обеспечила возмещение государству 1,5 млрд грн материальных и финансовых потерь, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, в бюджеты разных уровней и бюджетные организации перечислено порядка 390 млн грн, а объем возмещенных нецелевых расходов составил порядка 1,1 млрд грн, сказано в сообщении.

Кроме того, в Госфинслужбе сообщили, что по материалам ревизий правоохранительные органы начали 2,6 тыс. досудебных расследований.

Справка УНИАН. Государственная финансовая инспекция проводит общий государственный финансовый аудит, а также наделена правом проведения проверок государственных закупок - как в рамках комплексных проверок, так и в качестве отдельных мероприятий. По состоянию на середину сентября 2013 года Госфининспекция предотвратила расходы по государственным закупкам в объеме 1,25 млрд грн.