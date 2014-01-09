Ущерб от морозов обошелся США в 5 млрд долл.

Ущерб от сильных морозов, которые установились в начале января на большей части территории США, оценивается в примерно 5 миллиардов долларов, сообщила в среду компания Planalytics, которая специализируется на оценках влияния погоды на бизнес, сообщает РИА Новости.

На протяжении ряда дней центральные и восточные штаты США находились под воздействием фронта холодного воздуха из Арктики. Морозы затронули территории, на которых проживает более 200 миллионов человек. Серьезных повреждений инфраструктуры отмечено не было, однако с непогодой связывают гибель по меньшей мере 21 человека.

Пятимиллиардные убытки являются сравнительно невысокими. Так, по оценкам Planalytics, недельная волна холодов в 2010 году обошлась в 25-30 миллиардов долларов. Также эксперты не считают, что холода могут привести к замедлению роста 17-триллионной экономики США. Экономисты полагают, что многие убытки, такие как отложенный спрос в розничной торговле и сфере услуг, удастся компенсировать по мере улучшения погодных условий.

Тем временем волна холодов постепенно сходит на нет. По оценкам Национальной метеорологической службы США, практически на всей территории страны в ближайшее время ожидается существенное потепление.