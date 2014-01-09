Фонд гарантирования вкладов в 2013 году вырос на 20%

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 января 2014 года составил 7,293 млрд грн, что на 19,71%, или 1,201 млрд грн, больше по сравнению с началом 2013 года, сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, объем ресурсов фонда в течение декабря вырос на 0,11%, или 8 млн грн.

На 1 января т.г. участниками фонда являлись 179 банков.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 декабря 2013 года составил 7,285 млрд грн, что на 0,55%, или на 40 млн грн, больше показателя на 1 ноября.

За 2012 год объем ресурсов фонда вырос на 26,2%, или на 1,26 млрд грн, — до 6,092 млрд грн. В 2012 году фонд выплатил 532,3 млн грн возмещения 14 930 вкладчикам 22 банков.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.