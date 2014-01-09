На закрытии межбанка гривня снизилась к доллару до 8,26/8,27

В четверг, 9 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару снизились до 8,2600/8,2700 грн/долл. с 8,2470/8,2550 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов снизились до 11,2450/11,2625 грн/евро с 11,2195/11,2345 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3570/1,3620.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов остались на уровне 12:00 - 0,2489/0,2494 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,1395 (+0,4245).

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2300/8,2350 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,1835/11,1940 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2479/0,2484 грн/рубль.