Банк Англии оставил базовую ставку на уровне 0,5%

Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,5%, не изменив при этом объемы покупки облигаций. Об этом говорится в сообщении банка, передают Вести.ru.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Программа покупки облигаций была сохранена на уровне 375 млрд фунтов стерлингов. Фактически это означает, что программа в настоящее время приостановлена, так как средства были исчерпаны в октябре. Руководство Банка Англии в августе заявило, что сохранит объемы покупок без изменения до конца 2016 г.

Последние статистические данные говорят об умеренном восстановлении британской экономики. Так, был зафиксирован рост активности в сфере услуг и в промышленном секторе. Цены на недвижимость свидетельствуют о продолжающемся восстановлении рынка жилья.

Прогноз роста ВВП Великобритании на 2013 г. повышен до 1,4% с 0,6%, на 2014 г. - до 2,4% с 1,8%.