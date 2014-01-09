Продолжение переговоров зависит от позиции украинских властей – МВФ

Продолжение переговоров между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) по программе кредитования украинской экономики зависит от позиции украинских властей по этому вопросу, сообщил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заместитель главы департамент внешних связей МВФ Уильям Мюррей.

«Мы не располагаем какими-либо деталями обсуждения программы кредитования. Мы ожидаем позиции властей Украины по программе stand-by», - сказал Мюррей.

Ранее, в декабре, председатель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о готовности МВФ финансово помочь Украине, но отметила, что украинское правительство должно выполнить ряд требований, в частности, провести реформу ценообразования на энергоносители и реформу в валютной сфере. В это же день (10 декабря) Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина готова возобновить переговоры с МВФ о предоставлении кредита, но только в случае, если Фонд согласится на пересмотр условий его предоставления.

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Как сообщал УНИАН, в 2013 году в Украине работали несколько миссий Фонда, однако ни один из визитов не привел к возобновлению кредитования экономики Украины в рамках программы stand-by в объеме порядка 15 млрд долл. При этом, вплоть до конца декабря, МВФ являлся ключевым кредитором Украины, поскольку средства Фонда считались единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины.

Кроме того, сам факт сотрудничества с Фондом открывал Украине доступ к внешним займам на мировом рынке заемного капитала, а также служил сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества с Украиной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро. Однако 17 декабря в Москве президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о предоставлении Украине кредита в объеме 15 млрд долл. в обмен на евробонды правительства Украины.

Также в конце декабря Международный валютный фонд спрогнозировал спад экономики Украины по итогам 2013 года на 0,3% и ухудшил прогноз роста в 2014 году до 1%, тогда как в октябре текущего года прогнозировал рост на 0,4% в 2013 году и на 1,5% в 2014 году.