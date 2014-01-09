Глава ЕЦБ: инфляция в еврозоне будет низкой не меньше двух лет
Глава Европейского центрального банка Марио Драги в очередной раз подтвердил обещание регулятора удерживать ставки у минимальных значений в ближайшем будущем, сообщают Вести Экономика.
"Совет управляющих настоятельно подчеркивает, что намерен сохранять стимулирующую монетарную политику настолько долго, насколько это необходимо", - сказал Драги в своем выступлении на пресс-конференции во Франкфурте.
По его мнению, инфляция в еврозоне будет оставаться низкой по крайней мере в течение двух лет.
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Глава ЕЦБ считает, что пока рано говорить о победе над кризисом, поскольку "восстановление экономики еврозоны является слабым, сдержанным и неустойчивым".
Стимулирующая политика приведет к некоторой активизации внутреннего спроса в еврозоне в 2014-2015 гг., полагает Драги.