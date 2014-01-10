Золото подорожало на фоне роста спроса на драгметалл

Стоимость золота выросла по итогам торгов четверга, 9 января, после снижения на протяжении трех сессий на фоне тенденции к увеличению физического спроса на драгметалл, свидетельствуют данные бирж.

К закрытию торговой сессии февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 3,9 доллара, или на 0,3%, - до 1229,4 доллара за тройскую унцию, пишет "Прайм".

"Спрос на золотые монеты и слитки в прошлом году был очень сильным в связи со снижением цен, эта тенденция продолжается в начале года", - считает аналитик Commerzbank Дэниел Бризманн, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Инвесторы на рынке драгметаллов также обратили внимание на решения Европейского центрального банка сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25%. Также в четверг ЦБ Великобритании объявил о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0,5% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка общей стоимостью 375 миллиардов фунтов стерлингов.

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