Канадский доллар опустился до минимума с 2009 года

Котировки канадского доллара снизились до своего минимального значения за последние 4 года. Позиции канадской валюты остаются под давлением на фоне мягкой монетарной политики ЦБ страны и слабых макроэкономических показателей, передают Вести.ru.

"Луни" потерял 6,6% от своей стоимости по отношению к доллару США в 2013 г. Для канадской валюты это стало самым сильным годовым снижением за последние 5 лет.

2014 г. канадский доллар также начал с коррекции. Котировки канадской валюты по отношению к американскому доллару снизились до уровня 1,0858. Подобные значения в последний раз были отмечены в сентябре 2009 г.

Прозвище "луни" закрепилось за канадской валютой после начала печатания однодолларовых монет в форме одиннадцатиугольника с кривой постоянной ширины с изображением водоплавающей птицы (черноклювой гагары) на реверсе монеты. Со временем канадский доллар стали называть так же – loonie.