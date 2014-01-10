S&P подтвердило наивысший рейтинг Германии

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило наивысший долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Германии ААА, краткосрочный рейтинг А-1+ и стабильный прогноз по ним, сообщает Газета.ru со ссылкой на агентство.

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«Рейтинги Германии отражают наличие высокодиверсифицированной и конкурентоспособной экономики, стабильную бюджетную политику. Мы считаем, что немецкая экономика демонстрирует способность поглощать крупные финансовые шоки», — отмечается в сообщении.