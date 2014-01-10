Обвал рубля не прекращается - ЦБ России опять повысил границы бивалютного коридора

Банк России с 9 января опять сдвинул границы плавающего коридора бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 5 копеек вверх - до 33,15-40,15 рубля.

ЦБ использует рублевую стоимость бивалютной корзины в качестве операционного ориентира курсовой политики. Диапазон ее допустимых значений задается плавающим коридором (его нынешняя ширина - 7 рублей), границы которого автоматически корректируются на 5 копеек при достижении размером накопленных (сверх целевого объема) валютных интервенций ЦБ планки в 350 миллионов долларов, передает ПРАЙМ.

Начиная с июля 2013 года Банк России на фоне ослабления рубля многократно сдвигал границы плавающего коридора бивалютной корзины по 5 копеек вверх (на конец июня они находились на уровне 31,70-38,70 рубля).

Как сообщал УНИАН, власти России приняли решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 15 млрд. долл.

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