Китай стал лидером мировой торговли, обогнав США
Китай впервые стал лидером мировой торговли по итогам 2013 года, обогнав США и закончив год с рекордными показателями продаж в декабре, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.
По информации издания, в минувшем году общий объем импорта и экспорта Китая составил 4,16 трлн долл., увеличившись на 7,6% по сравнению с объемом за предыдущий год.
Аналогичные показатели США станут точно известны в феврале, но, согласно данным за 11 месяцев года, общий объем экспорта и импорта США составил 3,57 трлн долл. Это свидетельствует о том, что Китай обогнал США и стал крупнейшей в мире торговой державой.
Глава отдела комплексной статистики Главного таможенного управления КНР Чжэн Юэшэн отметил, что итог стал важной вехой в развитии внешней торговли страны. По словам Чжэна Юэшэна, в 2014 году Китай ожидает еще более сильные показатели.
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