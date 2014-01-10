Валютные резервы Польши в 2013 году сократились на 2,5%

Варшава. Валютные резервы Польши на конец декабря прошлого года в пересчете на доллары составили 106,2 млрд долл., что на 2,7 млрд долл., или 2,5%, меньше показателей на конец 2012 года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Польши, которыми располагает УНИАН.

В прошлом году максимальный уровень валютных резервов был в мае - 110,2 млрд долл.

Крупнейшую долю в польских резервах составляли международные ценные бумаги - 94 млрд долл., что на 2 млрд долл. меньше, чем годом ранее. Доля монетарного золота снизилась на 1,5 млрд долл. до около 4 млрд долл.

В то же время за прошлый год выросли активы польского Нацбанка в других валютах - до 5,4 с 4,2 млрд долл.

Польша держала также 1,6 млрд долл. в специальных правах заимствования (SDR) и 1,3 млрд долл. на специальном резервном счете в МВФ.

Как сообщал УНИАН, за 11 месяцев прошлого года валютные резервы Украины снизились на 23,5% - до 18,8 млрд долл.

Справка УНИАН. Валютные резервы Польши в пересчете на американские доллары достигли своего максимального значения в апреле 2011 года - на уровне почти 112 млрд долл.