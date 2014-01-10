Миндоходов утвердило концепцию международной деятельности до 2018 года

Министерство доходов и сборов Украины утвердило концепцию международной деятельности ведомства до 2018 года, сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов.

"Согласно концепции, международная деятельность Миндоходов направлена на внедрение в работу ведомства общепризнанных норм и стандартов в налоговой и таможенной сферах, что, в свою очередь, обеспечит экономическую, финансовую и инвестиционную конкурентоспособность государства, создаст благоприятные условия для ведения бизнеса и осуществления внешнеэкономической деятельности", - говорится в сообщении.

Также документ предусматривает всестороннюю активизацию сотрудничества в рамках деятельности соответствующих международных организаций и объединений, которые определяют стандарты и рекомендации, а также гармонизируют формы и методы работы в налоговой и таможенной сферах. В частности, предусмотрено развитие сотрудничества с такими организациями, как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей, Европейская организация налоговых администраций, Всемирная таможенная организация.

Кроме того, министерство рассчитывает, что в ближайшие годы более активным станет взаимодействие с дипломатическими учреждениями и представительствами международных организаций в Украине, в первую очередь по вопросам обмена информацией и оказания технической и консультативной помощи.

В Миндоходов считают, что реализация концепции существенно углубит международное сотрудничество министерства, обеспечит внедрение общепринятых международных норм в практическую деятельность органов доходов и сборов Украины и укрепит международный имидж ведомства и государства в целом.

Как сообщал УНИАН, ранее Миндоходов сообщило о намерениях в рамках действия конвенции о взаимной административной помощи наладить обмен налоговой информацией с большим количеством стран офшорной юрисдикции, что позволит более эффективно предотвращать схемы уклонения от налогообложения.

Также Миндоходов заявило, что Украина и Европейский Союз намерены проработать варианты сотрудничества в рамках формирования глобальной системы автоматического обмена налоговой информацией, для чего была создана рабочая группа.