Кабмин изменил условия предоставления госгарантий "Укроборонпрому"

Кабинет министров Украины изменил условия предоставления государственных гарантий государственному концерну "Укроборонпром".

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 946 от 25 декабря 2013 года.

В частности, согласно постановлению, размер процентной ставки по займу увеличен до 9,5% с 7% годовых.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2013 года Кабинет министров Украины одобрил предоставление государственных гарантий в объеме 300 млн грн государственному концерну «Укроборонпром» для погашения задолженности, сформировавшейся на предприятиях концерна.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.