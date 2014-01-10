Гривня на межбанке подешевела по отношению к доллару

В пятницу, 10 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару снизились до 8,2830/8,2880 грн/долл. с 8,2740/8,2820 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов снизились до 11,2540/11,2645 грн/евро с 11,2485/11,2630 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3570/1,3620.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,2488/0,2493 грн/рубль с 0,2485/0,2490 на 12:00.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,2075 (+0.0575).

Как сообщал УНИАН, в четверг, 9 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2600/8,2700 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,2450/11,2625 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2489/0,2494 грн/рубль.