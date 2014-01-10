Минфин в ноябре разместил ОВГЗ на 3,2 млрд грн и 821 млн долл.

Министерство финансов Украины в ноябре 2013 года разместило облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) на сумму 3,2 млрд грн в национальной валюте и 821 млн долл., говорится в отчете Национального банка Украины, обнародованном на его официальном сайте.

Всего в январе-ноябре 2013 года Минфин разместил облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) на сумму 55,79 млрд грн в национальной валюте, 4,57 млрд долл. и 61 млн евро, говорится в отчете Национального банка Украины, обнародованном на его официальном сайте.

Платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме и за январь-ноябрь 2013 составили 57,34 млрд грн, в том числе основной долг - 37 млрд грн, уплата дохода - 20,3 млрд грн.

На организованном вторичном рынке государственных ценных бумаг объем заключенных сделок за январь-ноябрь 2013 г. составил 295,98 млрд грн, тогда как за соответствующий период 2012 г. - 154,68 млрд грн. Средневзвешенный уровень доходности, по которому заключались эти соглашения в январе-ноябре 2013 г., колебался в пределах 10,13-12,17%, а в аналогичном периоде прошлого года - 11,11-15,85%.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов в течение января-ноября 2013 г. увеличился на 3,56 млрд грн и на 1 декабря 2013 г. составил 9 млрд грн, или 3,73% от общей суммы ОВГЗ, находящихся в обращении. В течение аналогичного периода прошлого года объем ОВГЗ в собственности нерезидентов уменьшился на 1,49 млрд грн и по состоянию на 1 декабря 2012 года составлял 5,95 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам октября Минфин привлек в госбюджет 3,097 млрд грн и не привлекал валюту, в то время как в сентябре в госбюджет привлечено 2,747 млрд грн, 5 млн долл. и 61,112 млн евро.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).