Госпродкорпорация хочет купить 10 судов за счет китайского кредита

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) в рамках кредитного соглашения с Экспортно-импортным банком Китая планирует закупить порядка 10 судов грузоподъемностью не менее 55 тыс. тонн.

Об этом в интервью телеканалу «Бизнес» сообщил первый заместитель председателя правления корпорации Роберт Бровди.

Мы ведем интенсивные переговоры о приобретении порядка 10 пароходов, первая часть которых будет построена в 2015, а вторая – в 2016 году», - сказал он.

По словам Бровди, ориентировочная стоимость одного такого судна составляет около 30 млн долл.

Первый заместитель председателя правления ГПЗКУ также сообщил, что в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015 года) корпорация должна поставить в Китай в рамках достигнутых договоренностей 4,5 млн тонн зерна.

«В будущем маркетинговом году корпорация по китайским контрактам намеревается поставить 4,5 млн тонн зерновых», - сказал Бровди.

Он также отметил, что нехватку собственных перевалочных мощностей ГПЗКУ компенсирует за счет использования коммерческих зерновых терминалов, расположенных в порту Южный (Одесская обл.). При этом Бровди сообщил, что корпорация рассматривает возможность модернизации имеющихся у нее терминалов, а также строительства нового зернового терминала для полного обеспечения себя перевалочными мощностями.

По словам Бровди, сейчас ГПЗКУ проводит модернизацию Николаевского зернового элеватора, которая будет завершена в первом полугодии текущего года, после чего его перевалочная мощность увеличится на 35%.

Что касается второй, товарной части китайского кредита на сумму 1,5 млрд долл., то Бровди сообщил, что корпорация получит доступ к ним в случае закупки китайских товаров и услуг в течение ближайших 5 лет. При этом средства будут выделяться траншами по 300 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 1,5 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки 4 млн тонн зерна для дальнейшей поставки в Китай. Первый транш компания получила в начале 2013 года. Со стороны Китая по данному контракту оператором выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов.

ГПЗКУ заявляла о планах в ближайшие годы нарастить поставки зерновых в Китай до 6 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.