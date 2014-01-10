Fitch понизило кредитный рейтинг российского ВТБ

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) банка ВТБ и шести его "дочек" до "ВВВ-" с "ВВВ", прогноз по рейтингам - стабильный, говорится в сообщении агентства, передает Прайм.

Кроме того, агентство подтвердило долгосрочные РДЭ Сбербанка и Внешэкономбанка на уровне "BBB" со стабильными прогнозом.

В пресс-службе ВТБ считают понижение своего рейтинга Fitch необъективным, так как банк уже несколько лет не сотрудничает с агентством и не дает ему доступ к непубличной информации. Fitch присваивает рейтинги ВТБ исключительно по собственной инициативе, отмечают в ВТБ.

Решение понизить рейтинг второго по величине банка РФ агентство объясняет уменьшением возможной поддержки со стороны государства в свете прошедшего SPO и дальнейших планов приватизации ВТБ, а также вероятностью значительных потерь из-за слабости корпоративного управления и порой агрессивного риск-менеджмента.

В ВТБ напомнили, что госбанк отказался от услуг Fitch еще в 2012 году. "Банк не поддерживает контрактных отношений с Fitch Ratings, и агентство не имеет доступа к непубличной информации, раскрываемой нами другим рейтинговым агентствам, и не обладает всей полнотой информации для объективной оценки кредитного качества ВТБ", - заявили в пресс-службе, добавив, что в данной ситуации агентству следовало бы отзывать рейтинги ВТБ.

По словам представителей ВТБ, решение разорвать отношения с Fitch связано с тем, что рейтинговый процесс и политика агентства не являются эффективными в сравнении с другими крупнейшими международными агентствами из-за "крайнего непрофессионализма аналитической команды по российским банкам".

"Мы считаем, что у аналитиков Fitch не хватает квалификации и ресурсов для грамотной интерпретации получаемых данных и что российский офис агентства нацелен прежде всего на PR-акции и сенсационную подачу материала, а не на взвешенный и беспристрастный анализ для профессионалов фондового рынка", - считают в ВТБ.

Представители банка отмечают, что после решения ВТБ прекратить сотрудничество с Fitch агентство предприняло серию негативных действий в отношении рейтингов группы, "а также целый ряд субъективных комментариев в прессе". "Мы расцениваем это как попытку оказать давление на ВТБ, который был одним из крупнейших клиентов агентства в России и СНГ", - заявили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Банк ВТБ — российский коммерческий банк c государственным участием, основан в 1990 году. Второй по величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала. Головной офис банка находится в Москве, зарегистрирован банк в Санкт-Петербурге.