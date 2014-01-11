Парагвай отказался выплачивать долг швейцарским банкам - СМИ

Власти Парагвая отказались выплачивать нескольким швейцарским банкам долг в размере 85 миллионов долларов, взятый во времена диктатуры в 1980-х годах, квалифицировав эти долговые обязательства как незаконные, передает РИА Новости со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

В 1993 году девять швейцарских банков подали иск в связи с неуплатой по долговым обязательствам, оформленным в 1986-1987 годах консулом Парагвая Густаво Грамонтом Берресом. Считается, что это было сделано с согласия правящего режима диктатора Альфредо Стресснера. В 2005 году Федеральный трибунал Швейцарии обязал Парагвай выплатить банкам 85 миллионов долларов.

"Это незаконные, подложные, одиозные долги. По ним не будет выплачено ни одного доллара! Позиция Парагвая тверда. Я убежден в том, что позиция швейцарского правосудия постыдна", — заявил в четверг в интервью местному радио Primero de Mayo генеральный прокурор страны Роберто Морено.

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Позиция нынешнего правительства, сформированного победившим на выборах в прошлом году президентом Орасио Картесом, отличается от заявлений прежних властей. Правительство президента Федерико Франко, на смену которому пришел кабинет Картеса, собиралось выплатить этот долг. Это позволило бы стране разблокировать 5 миллиардов долларов в одном из банков Базеля, "замороженные" в связи с невыплатой по долгам. Нынешние власти планируют начать переговоры с кредиторами, если решение не будет найдено, то, по словам Морено, Парагвай обратится в Международный суд в Гааге.

Парагвайский диктатор Альфредо Стресснер бессменно пробыл у власти почти 35 лет и считался одной из самых одиозных фигур Латинской Америки. Он установил жесточайший режим подавления любого инакомыслия, за годы его правления были убиты и пропали без вести тысячи политических противников режима и простых граждан.