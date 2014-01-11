Золотовалютные резервы НБУ за год снизились на 4,130 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 января 2014 года составили 20,416 млрд долл., что на 8,53%, или на 1,604 млрд долл. больше показателя на 1 декабря 2013 года в 18,812 млрд долл., сообщается на сайте Нацбанка.

По информации НБУ, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл.

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«Рост международных резервов произошел в основном за счет поступлений средств от размещения государственных ценных бумаг: внешних в объеме 3 млрд долл. США и внутренних - 806 млн долл. США», - говорится в сообщении регулятора.

По информации НБУ, также на изменение размера резервов повлияли выплаты правительством Украины по внешним и внутренним обязательствам на 1,321 млрд долл. США и декабрьские валютные интервенции НБУ для сглаживания колебаний обменного курса гривны. Информация об объемах интервенций не сообщается.

Согласно данным на сайте регулятора, в декабре, по сравнению с предыдущим месяцем, резервы в иностранной валюте выросли на 1,626 млрд долл., или 9,49%, - до 18,760 млрд долл., резервная позиция в МВФ сохраняется на уровне 0,03 млн долл., специальные права заимствования выросли на 0,1 млн долл., или на 0,63%, - до 16 млн долл., золото снизилось на 23 млн долл., или 1,38%, до 1,640 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ на 1 декабря 2013 года составили 18,791 млрд долл., что на 8,93%, или на 1,842 млрд долл. меньше показателя на 1 ноября в 20,633 млрд долл., в январе-ноябре 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 23,45%, или на 5,755 млрд долл.

По итогам 2012 года резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пронозировало падение золотовалютных резервов Национального банка Украины до 17,8 млрд долл. в 2013 году и до 12,9 млрд долл. в 2014 году в связи с возможным ухудшением состояния платежного баланса в результате падения прямых инвестиций и чистых заимствований, в то время как погашение кредитов МВФ поглотило значительную часть резервов. По оценкам агентства, в результате курс национальной валюты по отношению к доллару США снизится в 2014 году до 8,5 грн за доллар.

Другое международное рейтинговое агентство, Standard & Poor's, прогнозирует девальвацию гривни в 2014 году до 9,5 грн/долл., но при этом не уточняет предполагаемый уровень падения резервов.