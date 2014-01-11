Потребительские цены в Беларуси за год выросли на 16,5%

Минск. В Беларуси потребительские цены в 2013 году выросли на 16,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

В декабре 2013 гола зафиксирован максимальный в ушедшем году, за исключением января, месячный уровень инфляции – 2,4%. В январе потребительские цены увеличились на 3%, в феврале – на 1,2%, в марте – на 1,1%, в апреле – на 0,5%, в мае – на 0,7%, в июне – на 0,3%, в июле – на 1%, в августе – на 0,1%, в сентябре – на 1,7%, в октябре – на 1,9%, в ноябре – на 1,6%.

При этом первоначальный прогноз белорусского правительства на 2013 год был 10-12%, затем его скорректировали до 15-16%.

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В частности, продовольственные товары подорожали за год на 13,4% (в декабре – на 2,2%), непродовольственные – на 7,6% (0,8%), платные услуги – на 39,1% (4,9%).

Среди продовольственных товаров лидеры по итогам года: картофель (рост цены на 91,1%), пшеничная мука (52,6%), яйца (28,6%), макаронные изделия (26,8%), овощи (22,3%), алкогольные напитки (20,8%), а также включаемые в эту группу табачные изделия (59%).

Лидеры среди непродовольственных товаров: бензин (26,5%), медикаменты (12,1%), велосипеды и мотоциклы (10,6%), синтетические моющие средства (8,3%), стройматериалы (7,6%).

Среди платных услуг заметнее всего подорожали энергоснабжение (в 2,14 раза), услуги дошкольных учреждений (на 91,4%), городского пассажирского транспорта (на 88,4%), железнодорожного транспорта межрегионального сообщения (на 83%).

Справка УНИАН. По итогам 2011 и 2012 годов Беларусь была первой по росту цен на территории бывшего СССР (108,7% и 21,8%).