Баррозу назвал Латвию блестящим примером выхода из экономического кризиса
Латвия служит блестящим примером выхода из острого экономического кризиса для других европейских стран.
Об этом заявил председатель Еврокомиссии (ЕК) Жозе Мануэл Баррозу, который вместе с президентом Евросоюза Херманом ван Ромпеем находится с официальным визитом в Риге по случаю вступления Латвии в зону евро с 1 января 2014 года, передает ИТАР-ТАСС.
"Вы - это прекрасный пример того, что кризис можно преодолеть и стать еще сильнее", - сказал глава ЕК.
"Если не будет никаких потрясений, то в наступившем 2014 году Европа закроет страницу экономического кризиса", - отметил Баррозу.
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Президент ЕС со своей стороны подчеркнул, что введение евро - это заслуга народа и правительства Латвии. "Переход на евро - это одно из самых значимых событий в истории Латвии. Введение евро приблизит Латвию к сердцу Европы", - сказал он.
Глава ЕС также подчеркнул, что единая европейская валюта даст стране как политические, так и экономические преимущества, а также повысит сопротивляемость внешним факторам.