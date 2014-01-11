Обама выдвинет Стэнли Фишера на пост замглавы Федеральной резервной системы

Президент Барак Обама планирует выдвинуть кандидатуры Стэнли Фишера, бывшего главы Банка Израиля, и Лейлы Брейнранд, некогда высокопоставленного чиновника министерства финансов, в Совет управляющих Федеральной резервной системы, сообщил представитель Белого дома, передают Вести Экономика.

Наряду с этим Обама намерен вновь выдвинуть Джерома Пауэлла на еще один срок работы в Центробанке США.

Фишер - опытный экономист, который тесно работал с американскими чиновниками во время азиатского финансового кризиса, когда занимал должность первого заместителя директора-распорядителя МВФ.

Он, как ожидается, займет пост заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) ввиду перехода Джанет Йеллен на пост главы.

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Лейла Брейнранд, которая занимала пост заместителя министра финансов с 2010 по 2013 гг., будет назначена на освободившееся место Фишера.

Пауэлл - бывший инвестиционный банкир, который вошел в совет управляющих в мае 2012 г. В администрации Джорджа Буша-старшего он работал в министерстве финансов.