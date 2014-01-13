Иран получит доступ к замороженным средствам с 1 февраля

Иран получит первый транш средств, которые раньше были заморожены, 1 февраля. Объем транша составит $550 млн, а общий объем размороженных активов составляет $4,2 млрд.

"График траншей начинается 1 февраля, платежи распределены равномерно на 180 дней", - сообщил высокопоставленный представитель администрации США, передают Вести Экономика.

Так как 1 февраля выпадает на субботу, фактическое получение транша состоится не ранее 3 февраля.

Средства разблокированы в связи с достижением договоренностей относительно ядерной программы Ирана. Тегеран согласился к 20 января приостановить программу обогащения урана в обмен на отмену санкций. Второй транш будет выплачен 7 марта, его объем составит также $550 млн.

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При этом еще $450 млн будет выплачено в том случае, если Иран заменит половину объема запасов обогащенного до 20% урана на уран, обогащенный не более чем до 5%. Еще $450 млн Тегеран получит 15 апреля при условии избавления от всех запасов урана, обогащенного до 20%.