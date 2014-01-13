Миндоходов переходит на использование двух усиленных сертификатов открытого ключа

Аккредитованный центр сертификации ключей информационно-справочного департамента Министерства доходов и сборов Украины с 1 января 2014 года переходит на использование двух усиленных сертификатов открытого ключа, что позволит повысить защиту и безопасность подачи отчетности в электронном виде. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 1 января 2014 года для шифрования и расшифровки информации, которую используют специалисты и клиенты Миндоходов, нужно два отдельных сертификата, что сделает невозможным подделку ключей и усилит защиту информации от несанкционированной модификации посторонними лицами», - говорится в сообщении.

При этом, по данным Миндоходов, все усиленные сертификаты, полученные до 1 января текущего года, действительны.

В министерстве также сообщили, что Миндоходов разработало новые формы регистрационных документов, которые можно загрузить с официального информационного ресурса центра сертификации ключей.

Согласно сообщению, органы государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной формы собственности обязаны использовать новые регистрационные документы с 1 января, в то время как все другие субъекты хозяйствования, в том числе физлица, обязаны использовать новые формы с 14 января.

Как сообщал УНИАН, за 11 месяцев 2013 года центр сертификации ключей выдал около 895 тыс. цифровых подписей. По подсчетам Миндоходов, более 50 тыс. плательщиков каждый месяц обращаются за бесплатными ключами.

С 1 ноября 2013 года Миндоходов продлило срок действия электронных ключей, выдаваемых аккредитованным центром сертификации ключей, до двух лет. Кроме того, ранее в министерстве сообщили, что срок действия ключей будет продлен до трех лет в случае принятия проекта постановления правительства о порядке аккредитации центра сертификации ключей. Этим же постановлением предлагается продлить срок действия сертификата аккредитованного центра до 6 лет.

Электронная отчетность не требует дублирования на бумажных носителях, гарантирует автоматическую проверку документов на наличие ошибок и существенно сокращает сроки проведения проверки правомерности заявленных к возмещению сумм НДС. Ключи электронной цифровой подписи, выданные центром, позволяют отчитываться в режиме онлайн не только в органы Миндоходов, но и в органы государственной статистики Украины и Пенсионного фонда Украины.