Миндоходов Киева определило размер платежа по единому налогу для «упрощенцев»

Специалисты Главного управления Министерства доходов сборов Украины в Киеве определили размер ежемесячного платежа по единому налогу для предпринимателей, работающих в 1 и 2 группах системы упрощенного налогообложения, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Поскольку фиксированные ставки единого налога пропорциональны размеру минимальной заработной платы, которая в 2014 году составляет 1218 грн, соответственно размер ежемесячного налогового платежа в денежном выражении составляет: для плательщиков 1 группы налогообложения – 121,8 грн, а для плательщиков 2 группы – 243,6 грн», - говорится в сообщении ГУ Миндоходов.

По нормам Налогового кодекса, предприниматели-«упрощенцы» 1 группы - это физические лица, ведущие предпринимательскую деятельность без наемных работников и с предельным объемом доходов в 150 тыс. грн в год. Как правило, 1 группу выбирают предприниматели, торгующие на рынке или предоставляющие мелкие бытовые услуги населению. Для них ставка единого налога составляет 10% от минимальной зарплаты, установленной на текущий год.

Предприниматели-«упрощенцы» 2 группы – это физические лица, ведущие свою деятельность с привлечением до 10 наемных работников и с общей годовой выручкой не более 1 млн грн. Для них ставка единого налога составляет 20% минимальной зарплаты.

Размер платежа по единому налогу для предпринимателей 3-6 групп системы упрощенного налогообложения высчитать не представляется возможным, поскольку он зависит от размера дохода предпринимателя и условий уплаты им налога на добавленную стоимость.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2011 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом были определены четыре группы предпринимателей, имеющих право по упрощенной системе. В первую и вторую группу вошли мелкие предприниматели, в третью и четвертую - физические и юридические лица-предприниматели и с объемом дохода от 3 до 5 млн грн и количеством наемных лиц от 20 до 50 человек. Для таких предпринимателей ставка налога была установлена на уровне 3% или 5% от объема доходов в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. Законодательными изменениями, вступившими в силу с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена. В частности, были введены 5-я и 6-я группы «упрощенцев», ставки налога для которых составили 5% и 7% дохода соответственно.