В случае блокирования парламента бюджет могут принять без обсуждения - Рыбак

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак не исключает, что в случае блокирования работы парламента государственный бюджет на 2014 год может быть принят без обсуждения.

К такому заключению можно прийти из ответа Рыбака на вопрос УНИАН, возможно ли, чтобы в случае блокирования работы парламента законопроект о бюджете рассматривался в другом помещении, а не в сессионном зале, или же принимался без обсуждения.

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Рыбак сказал: “Я хочу, чтобы бюджет был принят согласно регламенту - с обсуждением, с правками, и чтобы он был принят и во втором чтении, и в целом”.

При этом он отметил: «Если оппозиция или еще кто-то будет мешать, то депутаты будут высказываться, чтобы проголосовать бюджет в целом. Если не будет другой возможности, то бюджет будет принят».

Как сообщал УНИАН, на заседании Согласительного совета Рыбак выразил убеждение, что бюджет-2014 будет принят на этой неделе.