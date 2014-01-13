В Украине выявлена новая финансовая пирамида

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг выявила финансовую пирамидальную схему «Businesstheman», говорится в сообщении комиссии.

Согласно сообщению, в декабре 2013 года Нацфинуслуг были обнаружены случаи получения гражданами электронных писем с предложениями присоединиться к бизнес-программе «Businesstheman». Взнос для вступления в «первую часть» программы, по ее условиям, составляет 25 гривен. Указанная сумма выплачивается лицу, выславшему предложение. После уплаты вступительной суммы участник программы должен лично находить «клиентов» путем отправки электронных писем с предложениями присоединиться к программе.

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Выявленной пирамидой предусмотрено десять этапов, цена покупки каждой следующей части программы больше предыдущей вдвое. Участие в программе, согласно анонсированным условиям, в целом должно принести ее участнику около 750 млн грн прибыли.

Комиссия предупреждает, что программа «Businesstheman» имеет все признаки пирамидальной схемы и является незаконной в соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей» и в случае внесения средств в указанную программу, граждане рискуют их потерять.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября 2013 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о запрете финансовых пирамид в Украине (№2700). Законопроект определяет понятие «финансовая пирамида», устанавливает запрет на ее создание и содействие ее деятельности, в т.ч. распространение соответствующей рекламы, а также устанавливает уголовную ответственность за нарушение норм закона. За создание или содействие в создании пирамиды предусматривается штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов или ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет. За повторную организацию мошеннической схемы вводится наказание в виде 3-5 лет ограничения либо лишения свободы.

В течение 2013 года по жалобам потребителей рынка финансовых услуг Нацкомфинуслуг выявлены следующие схемы, которые имеют признаки финансовых пирамид: «Лавина подарков», «Manors Investment» , «МММ».