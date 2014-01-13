Активные операции банков Украины за 2013 год выросли в 2,5 раза

Активные операции банков Украины за 2013 год выросли на 140 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем за 2012 год, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Активные операции банков за год выросли на 140 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем за 2012 год. Большую часть этого роста составили кредиты в экономику», - приводятся в сообщении слова директора департамента нормативно - методологического обеспечения банковского регулирования и надзора НБУ Натальи Иваненко. Информация об объемах активов на начало 2014 года не сообщается.

Представитель Нацбанка отметила, что за указанный период кредитование реального сектора экономики выросло на 90 млрд грн, что втрое больше, чем за 2012 год. Большинство кредитов предоставлялись в национальной валюте.

За 2013 год ресурсная база банков выросла на 126 млрд грн, что в 2 раза больше, чем за 2012 год, при этом рост также произошел за счет национальной валюты. Объем вкладов физлиц вырос на 70 млрд грн, средства юрлиц - на 36 млрд грн.

Также сообщается, что регулятивный капитал банков за указанный период вырос на 26 млрд грн, уставный капитал - на 10 млрд грн.

«Итоги деятельности банковской системы за 2013 год еще раз продемонстрировали стабильность и достаточный запас прочности банковского сектора Украины», - отметила Иваненко.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем выросли на 22 млрд грн, или на 1,77%, - до 1,266 трлн грн, в январе-ноябре рост активов составил 139 млрд грн, или 12,33%. Общие активы банков в ноябре по сравнению с октябрем выросли на 22 млрд грн, или на 1,6%, - до 1,400 трлн грн, в январе-ноябре - на 132 млрд грн, или 10,41%.

По состоянию на 1 декабря 2013 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имел 181 банк Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.