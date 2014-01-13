Фонд гарантирования вкладов физлиц в 2013 году увеличил выплаты вдвое

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2013 году выплатил 1,186 млрд грн возмещения вкладчикам, что в 2,2 раза больше выплат в 2012 году, сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, выплаты получили 19,064 тыс. вкладчиков. Наибольший объем выплат в размере 725,6 млн грн в пользу 10,889 тыс. вкладчиков произведен в первом квартале 2013 года. Во втором квартале фонд выплатил 414,0 млн грн в пользу 7,305 тыс. вкладчиков, в третьем - 32,9 млн грн 584 вкладчикам, в четвертом - 13,0 млн грн 286 вкладчикам. В течение первого полугодия выплаты производились вкладчикам 24 банков, во втором – 17 банков.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 января 2014 года составил 7,293 млрд грн, что на 19,71%, или 1,201 млрд грн, больше по сравнению с началом 2013 года. На 1 января 2014 года участниками фонда являлись 178 банков.

За 2012 год объем ресурсов фонда вырос на 26,2%, или на 1,26 млрд грн, - до 6,092 млрд грн. В 2012 году фонд выплатил 532,3 млн грн возмещения 14 930 вкладчикам 22 банков.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.