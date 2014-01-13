Специалист в области ветроэнергетики, гражданин США Бернард Кейси возглавил Американскую торговую палату в Украине, объединяющую более 600 крупнейших инвесторов, работающих в нашей стране, сменив на этом посту Хорхе Зукоски, заявившего о своей отставке осенью 2013 года.

Как отмечается в официальном пресс-релизе АТП, текстом которого располагает УНИАН, к своим обязанностям новый президент Палаты приступит с 31 января 2014 года.

«Бернард Кейси сменил Хорхе Зукоски, который покинул свой пост после 15-летнего служения интересам международного бизнес сообщества в Украине», - сообщили в АТП. «В течение последних месяцев господин Зукоски непосредственно возглавлял поиск преемника. До конца января Зукоски будет работать вместе с Кейси, чтобы как можно лучше ввести нового президента Палаты в курс дел и обеспечить плавный переход Палаты к деятельности под новым руководством», - говорится в сообщении.

Как отмечается, господин Кейси имеет более чем 20-летний опыт стратегического и тактического планирования в стартап-проектах, а также подразделениях развития предпринимательства в крупных, в том числе государственных компаниях и корпорациях. «На предыдущих должностях Кейси отвечал за управление деятельностью американских, азиатских и европейских компаний, включая оперативную деятельность, продажи, маркетинг, финансы, техническое и технологическое развитие. Кроме того, он принимал активное участие в развитии промышленности стран бывшего СССР, начиная с 1994 года», - подчеркнули в АТП.

Как отметил по этому поводу глава Совета директоров АТП Брайан Дишер, руководство Палаты убеждено, что именно Кейси станет тем лидером, который продолжит работу Американской торговой палаты, направленную на постоянное улучшение бизнес-среды в Украине. «В ближайшие месяцы Совет директоров будет активно поддерживать Кейси в вопросах организационного управления и определения основных направлений повышения эффективности его работы», - цитирует Дишера пресс-служба АТП.

Сам Кейси назвал свое назначение в столь непростой для Украины период «большой честью». «Приоритеты деятельности Палаты соответствуют моим желаниям и далее развивать деловую среду в Украине для содействия привлечению прямых инвестиций, необходимых для реализации экономического потенциала страны», - цитирует Кейси пресс-служба АТП.

Читайте также: Президент Американской торговой палаты: Подпишите соглашение с ЕС, и в Украину начнут инвестировать как сумасшедшие

Как сообщал УНИАН, Американская торговая палата в Украине объединяет компании, большинство из которых являются крупными стратегическими инвесторами. Палата активно сотрудничает с органами власти в Украине, принимает участие в разработке экономической политики государства в целом и отдельных тематических законопроектов в частности. Особое внимание АТП уделяет развитию аграрного рынка, энергетической отрасли, сфере повышения конкурентоспособности Украины.

АТП была и остается в числе организаций, искренне приветствующих евроинтеграционный выбор Украины.

Хорхе Зукоски работал в Украине с 1996 года. В течение двух лет развивал проекты Корпуса мира в Харькове, работая над реформированием законодательства для улучшения бизнес-климата под эгидой проекта Newbiznet. С 1998 года занимал должность президента Американской торговой палаты в Украине. Являлся членом Совета отечественных и иностранных инвесторов и Комитета экономических реформ при Президенте Украины, а также одним из учредителей Украинского института бизнеса и членом Совета директоров Киевской школы экономики. Зукоски во многом способствовал тому, чтобы количество членов АТП выросло со 150 компании до более чем 600.