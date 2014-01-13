Пиковые платежи Украины по долгу МВФ припадут на январь, апрель и июль

Пиковые платежи Украины по долгу Международному валютному фонду (МВФ) в 2014 году приходятся на январь, апрель и июль, говорится графике платежей, размещенном на официальном сайте Фонда.

По данным МВФ, в январе, апреле и июле Украине предстоят три платежа по 422 млн SDR (650 млн долл. по текущему курсу SDR) в месяц.

В целом, в 2014 году Украина должна заплатить МВФ 2,42 млрд SDR (3,7 млрд долл.), из которых 2,39 млрд SDR сумма погашения основного долга и 26,1 млн SDR - процентные платежи по долгу.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 12 ноября 2013 года перечислил Международному валютному фонду 359,2 млн долл., обеспечив полное выполнение обязательств перед Фондом на 2013 год.

Согласно графику погашения заимствований, за 2013 год Украина осуществила выплаты МВФ на сумму 5,603 млрд долл.