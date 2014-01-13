Рублю прогнозируют ослабление к доллару на 6%

Рубль, скорее всего, подешевеет на 6% к доллару в этом году на фоне попыток правительства России стимулировать рост, сообщает банк HSBC, передают Вести.ru.

По словам главного экономиста HSBC по России и СНГ Александра Морозова, рубль ослабнет по отношению к доллару до 35,40 к концу года с 33,0270, зафиксированных 10 января. В 2015 году валюта продолжит падение. В то время как европейские долговые облигации выглядят достаточно привлекательно, перспективы рублевых облигаций негативны, отметил эксперт.

Россия стремится увеличить темпы роста с 2009 г. на фоне сильной инфляции, которая не менее чем в пять раз выше, чем в еврозоне и США. Профицит счета текущих операций сократился более чем на 50% за первые девять месяцев 2013 г. Производительность труда на два-три раза ниже, чем в странах с развитой экономикой, заявил президент России Владимир Путин в прошлом месяце.

"Это означает, что рубль должен слабеть, чтобы поддержать конкурентоспособность российской экономики и увеличить профицит текущего счета на фоне прекращения роста импорта", - сказал Морозов. - Современное состояние российской экономики и инвестиционного климата таковы, что чистый отток капитала будет продолжаться и требует значительного профицита текущего счета".