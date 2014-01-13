Гривня установилась на уровне 8,3100/8,3150 грн/долл.

В понедельник, 13 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару снизились до 8,3100/8,3150 грн/долл. с 8,2995/8,3060 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов снизились до 11,3535/11,3635 грн/евро с 11,3370/11,3495 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3655/1,3680.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,2509/0,2514 грн/рубль с 0,2503/0,2508 на 12:00.

В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,1110 (-0.0915).

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2830/8,2880 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,2540/11,2645 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2488/0,2493 грн/рубль.