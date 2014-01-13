Цены на золото близки к месячному максимуму

Цены на золото держатся вблизи месячного максимума, поскольку слабые данные о занятости в США вызвали ожидания, что ФРС замедлит темп сокращения стимулов, передает Рейтер.

В понедельник золото торгуется по 1.246,76 долл. за тройскую унцию по сравнению с 1.246,70 долл. на закрытие торгов в пятницу.

"Цены могут продолжить расти до уровня 1.267 долл. На фондовом рынке США начался сезон отчетности, поэтому в случае сильных разочарований в финансовых результатах компаний деньги могут вернуться на рынок золота", - сказала инвестиционный аналитик Phillip Futures Джойс Лью.

"Однако в целом макроэкономические прогнозы остаются неблагоприятными для золота, особенно учитывая рост доходности облигаций и хорошие перспективы доллара. Мы считаем, что цена золота будет поддерживаться на этой неделе, но ралли может скоро закончиться".

В 2013 году золото подешевело почти на 30% в связи с сокращением стимулов ФРС, но в январе цены растут за счет спада на фондовых рынках и повышенного спроса в Китае перед Новым годом по лунному календарю. Рынки считают, что слабый отчет о занятости в США, вышедший в пятницу, заставит ФРС отложить сокращение стимулирующей программы, начатое в декабре.

Наценки на золото 99,99 пробы на Шанхайской бирже золота снизились до 17 долл. за унцию с 18 долл. в пятницу в связи с сокращением покупок в Китае.

Серебро торгуется по 20,05 долл. за унцию по сравнению с 20,11 долл. на закрытие торгов в пятницу, платина стоит 1.431 долл. против 1.433,50 долл., и палладий - 737,70 долл. против 739 долл.