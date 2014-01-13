Рост ВВП Казахстана в прошлом году ускорился до 6%

Рост валового внутреннего продукта Казахстана в 2013 году ускорился до 6% с 5% годом ранее, сообщает Рейтер со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Промышленное производство в экспортирующей нефть и металлы крупнейшей экономике Центральной Азии выросло на 2,3%, ускорившись на 1,8 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом.

Экономика Казахстана на протяжении десятилетия росла на 8% ежегодно благодаря высоким ценам на нефть и притоку дешевых денег в банковскую систему, но резко замедлилась на фоне падения спроса на сырьё, и в 2012-м поднялась только на 5% по сравнению с 7,5 годом ранее. Промышленность в 2012 году показала самый низкий рост за десятилетие - 0,5%.

В пресс-релизе по итогам встречи премьера Серика Ахметова с бессменным главой государства Нурсултаном Назарбаевым не раскрыты причины ускорения экономики. Под занавес 2013 года статагентство сообщило о замедлении инфляции, до 4,8% в годовом выражении с 6% годом ранее

На 2014-2016 годы правительство прогнозирует рост в коридоре 6-7,1% ежегодно.

Назарбаев в прошлом году одобрил обеспокоивший инвесторов переход частных пенсионных фондов под крыло государства, мотивировав желанием дать импульс затормозившейся сырьевой экономике без распаковывания стратегического Национального фонда, где аккумулируется часть доходов от экспорта нефти. Финансисты предостерегли власти Казахстана от усиления монополизма и огосударствления экономики.