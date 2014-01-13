Власти Кипра увеличили НДС до 19%

Власти Кипра увеличат налог на добавленную стоимость на 1% до 19%, этот налог влияет на 80% товаров и услуг в стране. Данная мера необходима в рамках соглашения с "тройкой" международных кредиторов, сообщают Вести.ru.

В прошлом году Европейская комиссия, Европейский центральный банк, Международный валютный фонд и Кипр договорились по программе спасения страны в объеме 10 млрд евро.

При этом общий размер финансирования Кипру был необходим в размере 23 млрд евро, и 13 млрд евро власти страны должны были сэкономить за счет ликвидации Laiki Bank и реструктуризации крупнейшего банка страны Bank of Cyprus.