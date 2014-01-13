Банк России отказался от валютных интервенций

Банк России с 13 января 2014 года снизил объем целевых валютных интервенций с 60 млн долларов до 0 долларов США в день. Об этом сообщается на сайте Банка России. Таким образом, ЦБ полностью отказался от данного вида интервенций, передает ИТАР-ТАСС.

Данная корректировка была осуществлена в целях дальнейшего повышения гибкости курсообразования в рамках постепенного перехода к 2015 году к режиму плавающего валютного курса.

Целевые интервенции ЦБ в основном были направлены на нейтрализацию устойчивых ожиданий участников внутреннего валютного рынка относительно изменения обменного курса рубля, формирующихся под влиянием сложившейся внешнеэкономической конъюнктуры. Они не влияют на объем совершаемых Банком России операций на валютном рынке.

Объемы целевых интервенций определяются с учетом оценки внешнеторгового баланса страны и динамики цен на энергоносители на мировых рынках.

"Снижение объема целевых интервенций приведет к увеличению чувствительности границ операционного интервала допустимых колебаний стоимости бивалютной корзины к объему совершенных Банком России интервенций, направленных на сглаживание чрезмерной волатильности обменного курса рубля. Реализованные изменения при прочих равных условиях обеспечат уменьшение прямого присутствия Банка России на внутреннем валютном рынке, что будет способствовать усилению действенности процентной политики", — поясняет регулятор.