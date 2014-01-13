Федеральная резервная система США расследует возможные махинации валютных трейдеров

Федеральная резервная система (ФРС) США расследует причастность трейдеров из крупнейших банков мира к валютным махинациям, что грозит их работодателям санкциями за недостаточный контроль, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный источник.

В ходе расследования ФРС вместе с другими международными регуляторами предстоит выяснить, обменивались ли трейдеры информацией, чтобы манипулировать ценами на валютном рынке объемом в 5,3 триллиона долларов в день, ради личной выгоды, передает Прайм.

«ФРС уполномочена принимать решения о предъявлении банкам штрафов и их размере в случае валютных махинаций со стороны трейдеров этих банков в результате слабого контроля», - прокомментировал Bloomberg бывший федеральный прокурор Джейкоб Френкель.