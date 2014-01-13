Валютные резервы ЦБ Азербайджана впервые превысили 14 млрд долл.

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по итогам 2013 года впервые превысили 14 млрд долл. и оказались выше прогнозов, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно сообщению ЦБА, за минувший год валютные резервы увеличились на 21% - до 14,15 млрд долл. При этом только за декабрь валютные резервы выросли на 0,41 млрд долл., или на 3%.

В то же время ранее Центробанк прогнозировал, что к концу 2013 года его валютные резервы возрастут до 12 млрд долл.

Согласно официальной статистике, стратегические валютные резервы Азербайджана, которые включают также активы государственного нефтяного фонда, по итогам минувшего года превысили 50 млрд долл.