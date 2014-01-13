Volkswagen инвестирует 7 млрд долл. в развитие бизнеса

Крупнейший европейский автомобильный концерн Volkswagen планирует инвестировать 7 миллиардов долларов в свой бизнес в Северной Америке в течение пяти лет, приводит агентство Рейтер слова главы компании Мартина Винтеркорна.

Данный шаг совершается в рамках стремления автопроизводителя увеличить уровень продаж в регионе. Компания подтвердила цель по реализации миллиона автомобилей Volkswagen и Audi в США ежегодно к 2018 году, передает Прайм.

"Бренд Volkswagen остается ключевым для нашей стратегии в регионе", - заявил Винтеркорн.

Инвестиции в североамериканский бизнес - часть планов инвестировать 84,2 миллиарда евро в автомобильное подразделение (Automotive Division) в 2014-2018 годах, о которых автоконцерн сообщил в ноябре.

Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.