В США договорились о финансировании правительства до 30 сентября
Американские законодатели достигли договоренности по поводу законопроекта, который позволит финансировать деятельность правительства США вплоть до 30 сентября, то есть до конца текущего финансового года. Об этом в понедельник сообщила глава сенатского комитета по ассигнованиям Барбара Микульски, пишет ИТАР-ТАСС.
Как ожидается, голосование в конгрессе по поводу данного законопроекта состоится на текущей неделе. По словам Микульски, он позволит пересмотреть ряд положений, которые предусматривают сокращение военных пенсий, а также уменьшить некоторые сокращения расходов за счет увеличения финансирования части внутренних и военных программ. Наряду с этим, отметила она, в документе нет статей, который блокировали бы реализацию предложенных президентом Бараком Обамой реформ системы здравоохранения, названных в народе "Обамакэр".
В целом же этот "суперзаконопроект", именуемый на местном политическом жаргоне омнибусом, предусматривает финансирование федеральных ведомств в размере свыше $1 трлн. Как отмечают специалисты, знакомые с содержанием документа, объем которого превышает 1 тыс. страниц, его принятие позволит удержать бюджеты правительственных структур на уровне прошлого года до секвестра на 5%. В частности, по их данным, это позволит уберечь Пентагон от дополнительного урезания в финансировании в размере $20 млрд.
Микульски выразила уверенность в успешном прохождении законопроекта как через палату представителей, так и через сенат конгресса США. "Мы рассчитываем, что документ получит серьезную поддержку. Это сильный документ, за который выступают обе фракции и обе палаты конгресса", - сказала она.
В среду истекает срок ныне действующего законодательства по финансированию американского правительства. Как ожидается, палата представителей конгресса проголосует за временный законопроект о продлении финансирования деятельности федеральных ведомств на краткосрочный период. Как отмечают эксперты, это даст сенату несколько дней для того, чтобы лучше изучить "суперзаконопроект".
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