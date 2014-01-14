В России могут повысить налог на дивиденды

Российским гражданам, возможно, придется отдавать с дивидендных доходов больше налогов — не 9%, а 13%: столько же, сколько и с зарплаты. Это предложение сейчас обсуждается в Минфине, рассказал «Ведомостям» замминистра финансов Сергей Шаталов. Пока речь идет только о налоге на дивиденды физическим лицам, но повышение может коснуться и юридических лиц (ставка для них также 9%).

Идея содержалась в законопроекте, разработанном госсобранием Республики Марий Эл, он поступил в Госдуму весной прошлого года. Предложение замяли, но к осени выяснилось, что Россию ждут бюджетные проблемы. Пока финального решения нет, но это одна из идей, как пополнить бюджет, объясняет Шаталов.

Разработчики законопроекта оценили дополнительные поступления: при сохранении дивидендных выплат на уровне 2010 г. это даст 16,3 млрд руб. в год. У Минфина точных расчетов еще нет. Для сравнения: налоговый маневр в нефтяной отрасли принесет в 2014 г. 36 млрд руб.

Незначительное увеличение налоговых ставок не повлияет на инвестиции, уверяли авторы законопроекта. Но на фоне многих других негативных решений даже это сигнал: государству не нужен фондовый рынок, парирует чиновник финансово-экономического блока правительства.

Повышение налога сократит дивидендную доходность компаний, указывает Даниленко. Ухудшение некритично, подсчитывает аналитик БКС Константин Чуйков: дивидендная доходность «Газпрома» (исходя из прогнозных выплат за 2013 г.) — 5%, после уплаты 9% она составит 4,55%, после уплаты 13% — 4,35%. Для российского рынка и это важно, настаивает Даниленко: именно высокая дивидендная доходность — основной его козырь сейчас. Этот показатель в России еще 1,5 года назад был одним из худших в БРИК, а в 2013 г. стал лучшим — 4%, сообщает Чуйков.